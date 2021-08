Dans un exercice solitaire du pouvoir qu’il s’est arrogé le 25 juillet, le président tunisien, fort d’un soutien populaire, a entrepris une lutte contre la corruption. Alors qu’il s’appuie de plus en plus sur les institutions sécuritaires et qu’il s’apprête à prolonger la période de pouvoir exceptionnel, il se refuse à clarifier ses objectifs.