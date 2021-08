Recevoir le vaccin en faisant ses courses: possible à Bruxelles dès lundi prochain

Confrontées à un taux de vaccination inférieur à la moyenne nationale, les autorités bruxelloises doivent annoncer ce mardi de nouvelles modalités d’action visant à décentraliser plus encore les opérations. Comeos a décidé d’apporter « sa petite pierre à l’édifice », nous a confié Dominique Michel, l’administrateur délégué de la fédération du commerce.

Dès lundi prochain, il sera possible de se faire vacciner sans rendez-vous dans plusieurs magasins. Deux méthodes ont été retenues, en accord avec la Cocom, la Commission communautaire commune, en charge de la santé en région bruxelloise. Un : l’accueil d’un vaccibus sur le parking des magasins Action de Molenbeek et Anderlecht (du lundi au jeudi, une semaine sur deux) et Ikea Andelecht (tous les vendredis et samedis). Deux : la mise à disposition d’un local au magasin Primark d’Ixelles (du mercredi au vendredi) et dans les hypermarchés Carrefour d’Evere et d’Auderghem (du lundi au vendredi).