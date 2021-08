Afghanistan: 16.000 personnes évacuées de l’aéroport de Kaboul sur les dernières 24 heures

Environ 16.000 personnes ont été évacuées d’Afghanistan via l’aéroport de Kaboul pendant les dernières 24 heures, a annoncé le Pentagone lundi, à l’approche de la date limite fixée par les talibans pour le départ des forces américaines.

Cela porte à 42.000 le nombre de personnes ayant été transférées d’Afghanistan depuis juillet, dont 37.000 depuis que les évacuations aériennes se sont intensifiées depuis le 14 août, veille de la prise de Kaboul par les talibans, a déclaré le porte-parole John Kirby.

Course contre la montre et chaos

Une course contre la montre est engagée pour évacuer dans l’urgence le plus possible d’étrangers et d’Afghans qui veulent fuir l’Afghanistan avant le 31 août.