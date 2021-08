Le réchauffement va aggraver les précipitations et les ralentir

Si le réchauffement du climat se poursuit au rythme dangereux que nous connaissons, les épisodes de précipitations intenses augmenteront. Mais en faisant du surplace, ils impacteront plus gravement les régions touchées, alertent les chercheurs.

Ce n’est désormais plus contesté : avec le réchauffement du climat, les précipitations extrêmes devraient augmenter à l’avenir, suivant en cela l’accroissement de l’humidité atmosphérique, elle-même causée par la hausse par l’évapotranspiration. Un degré de plus au thermomètre mondial suscitant une augmentation de l’humidité atmosphérique de 7 %, disent les études scientifiques. Mais il s’agit d’un calcul moyen. Le total des précipitations tombant lors d’un événement particulier dépend d’autres facteurs : le taux de condensation, « l’efficacité » des précipitations et leur durée.