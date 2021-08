A Tokyo, les Paralympiques plus fédérateurs que les JO

Le contraste est frappant. À la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, fin juillet, 60 % des Japonais se déclaraient hostiles à leur tenue. Et auparavant, d’innombrables manifestations et pétitions avaient réclamé leur annulation ou leur report en raison de la situation sanitaire. Un mois plus tard, alors que les Jeux paralympiques débutent ce mardi à Tokyo, à peine 20 % des sondés nippons se disent mécontents de leur maintien, et aucune mobilisation populaire particulière ne les a visés.