Rencontres de Huy: le cœur des hommes, le corps des femmes, et vice versa

Oscillant entre la farce et l’émotion, le Tof Théâtre bouscule nos préconceptions sur la répartition des rôles entre les hommes et les femmes. - Kalimba.

Comme les livres pour enfants, le Théâtre jeune public porte une intense responsabilité dans les modèles qu’il présente. Or, s’il est une question sur laquelle les artistes semblent s’engager, c’est sur la place des femmes. Lors de ces Rencontres de Huy, de nombreux spectacles défendent sans fard une approche féministe de la scène. On peut citer Et toi, tu même ? de Mélancolie Motte ou encore Cela va sang dire de la compagnie Fantality. Ces derniers jours, c’est le Tof Théâtre qui ajoute sa pierre à l’édifice, avec une pièce qui prouve que questionner les réflexes patriarcaux participe aussi et surtout à l’émancipation… des hommes.