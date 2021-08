Inondations: un geste pour les étudiants

Les étudiants impactés par les inondations pourront solliciter un allongement de leur session et des dérogations pour une réinscription en cas de situation de non-finançabilité.

Les étudiants qui ont subi de plein les inondations de juillet – qui ont par exemple vu leur travail préparatoire à la seconde session perturbé – pourront solliciter des aménagements de la part des établissements d’enseignement supérieur. C’est en tout cas ce qu’il ressort d’une rencontre ce lundi entre la ministre Glatigny (MR) et le président de la Fédé à Liège Christian Clerebaut. « Certains ont payé un lourd tribut lors de cette catastrophe et se trouvent parfois en difficulté à la veille de leurs examens de seconde session et de la rentrée académique », rappelle le cabinet.

S’agissant des examens, le décret « Paysage » prévoit plusieurs dispositifs dérogatoires en cas de force majeure motivée – ce qui est bien le cas avec les inondations de l’été – par exemple prolonger une période d’évaluation d’un étudiant au quadrimestre suivant (sans toutefois pouvoir dépasser deux mois et demi).