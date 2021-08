Les jeunes Carolos se sont fait une place

Titularisés ce week-end lors du déplacement à Zulte Waregem, Martin Wasinski et Jackson Tchatchoua ont prouvé que le Sporting de Charleroi pouvait désormais compter sur ses jeunes. C’est de très bon augure pour l’avenir.

Rares sont les jeunes Carolos à pouvoir se vanter d’avoir eu du temps de jeu en Division 1A ces dernières saisons. Plus rares encore sont ceux qui ont connu les joies d’une titularisation dans le passé récent du club. Le dernier jeune formé au Sporting qui avait connu pareille « fête » fut d’ailleurs le malheureux Ken Nkuba, le 15 décembre dernier. Ce jour-là, ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa jeune carrière a tourné au drame puisqu’il s’est occasionné une rupture des ligaments croisés du genou, une blessure qui le tient encore et toujours éloigné des terrains actuellement.