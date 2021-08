Préavis de grève chez Brussels Airlines: la réorganisation sociale coince

Faut-il craindre des mouvements de grève à partir de la fin de la semaine prochaine chez Brussels Airlines ? La situation sociale y est tendue. Et le retour des vacances est souvent une période propice aux revendications sociales dans le secteur aérien. Ici, le front commun syndical annonce néanmoins l’envoi d’un préavis de grève officiel qui pourrait prendre vigueur dès le jeudi 26 août, soit 7 jours après l’échec d’une réunion de conciliation, le 19 août dernier. La direction de la compagnie aérienne déclare ne pas encore avoir reçu officiellement ce préavis, donc le délai légal pourrait être prolongé d’un jour ou deux. « Nous organiserons dans les prochains jours avec les délégués et les affiliés les modalités pratiques de ce préavis », expliquent les syndicats dans leur communiqué commun. Du côté de la CNE, une consultation des affiliés pourrait avoir lieu. Une grève pure et dure semble peu probable mais des actions et des perturbations sont potentiellement prévisibles.