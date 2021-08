Afghanistan: les talibans menacent d’empêcher les évacuations après le 31 août

A l’aéroport de Kaboul, des milliers de personnes tentent toujours de fuir le pays. Les opérations d’évacuation, belges notamment, se poursuivent dans un climat tendu et dangereux. Six rotations de C-130 belges sont prévues mardi.

Les opérations de rapatriement tournent à plein régime. Lundi, trois vols effectués par des C-130 belges ont atterri à Islamabad en provenance de Kaboul avec à leur bord respectivement 93, 115 et 110 personnes évacuées d’Afghanistan.

Sur les quatre rotations prévues lundi, la première a été annulée suite à une défaillance technique d’un des C-130, a-t-on appris à bonne source. Mardi, ce sont six rotations qui sont planifiées. « Aussi longtemps que nécessaire et possible, nous continuerons à assurer des vols », ont précisé lundi les ministres Wilmès (Affaires étrangères), Dedonder (Défense) et Mahdi (Asile et Migrations). « Sur place, la situation est volatile et l’accès à l’aéroport est très difficile. La tension est montée aux abords de l’aéroport ces dernières 24 heures », a précisé une source gouvernementale.