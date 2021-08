Nostalgie et NRJ visent le zéro carbone

Quelque chose aurait-il changé entre la fin de la saison, en juin, et la rentrée de septembre ? Pas forcément à l’échelle des radios du NGroup, Nostalgie, NRJ, Chérie FM et Nostalgie + : ainsi les derniers chiffres du Centre d’information sur les médias (CIM) confirmaient-ils, vendredi dernier, le leadership de Nostalgie, première radio francophone, devant Vivacité. Même si, comme évoqué, et comme le note Marc Vossen, CEO du Ngroup, cette première place ne tient plus qu’à un « fifrelin », avec 14,2 % de parts de marché. Les signaux ne sont pas, là, dans le rouge. Ils le sont par contre, et plutôt rouge vif, en matière de dérèglement climatique, comme l’a rappelé le tout récent rapport du Giec.