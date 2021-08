Déluges: le réchauffement climatique en cause

Une quarantaine de chercheurs ont étudié les précipitations qui ont frappé la Belgique et l’Allemagne en juillet dernier. Le réchauffement du climat rend ces déluges jusqu’à 9 fois plus probables dans nos régions.

Inondation, canicule, feux de forêt, ouragans… à chaque événement météorologique extrême, la question revient : faut-il y voir la main du réchauffement climatique ? Les scientifiques les plus sérieux s’expriment avec nuances. Même extrême, un événement météorologique isolé ne peut être considéré comme la confirmation d’une tendance. D’un autre côté, la tendance à l’aggravation du réchauffement est claire, documentée et observée ; ses impacts sont de plus en plus évidents. Les prévisions indiquent que ce mouvement va se poursuivre et s’amplifier, tout en sachant que la variabilité naturelle peut à l’occasion masquer la lame de fond.