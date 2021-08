Bruxelles: un véhicule pollue-t-il plus à 30 qu’à 50 km/h?

Rouler à 30 km/h est-il plus polluant que rouler à 50 km/h ? Oui, selon une nouvelle étude émanant du Cerema – Centre (français) d’étude et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement -, citée par La Dernière Heure. Cependant la réponse est plus nuancée que ce que l’on croit comme nous l’expliquions en décembre dernier peu avant l’instauration de la règle du 30 km/h dans la capitale.

« Une voiture thermique est optimisée pour des vitesses situées entre 50 et 80 km/heure », rappelait Joost Kaesemans, à l’époque directeur de la communication de la Febiac, la fédération des constructeurs automobiles. Les graphiques montrent en effet qu’à vitesse constante, une voiture consomme davantage et émet davantage de polluants qu’à 50. Mais ces mesures sont théoriques, puisqu’elles se basent sur des valeurs constantes et ne tiennent pas compte de la situation du trafic.