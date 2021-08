Anderlecht, Standard, Charleroi: une dernière semaine de mercato animée en vue

Anderlecht : le dégraissage s’annonce délicat

Ce qui a déjà été fait

Samedi, en officialisant le prêt sec de Christian Kouamé, attaquant ivoirien de 23 ans arrivant en provenance de la Fiorentina, Anderlecht a enregistré sa dixième arrivée lors du mercato estival. Il fallait bien compenser les départs de Miazga, Sambi Lokonga et Nmecha. Si le Sporting a fait quelques achats définitifs – Hoedt, Olsson, Gomez, Ashimeru et Raman –, il a également eu recours à des prêts notamment dans le secteur offensif avec Zirkzee et Kouamé. Pas la volonté première de la direction bruxelloise. Mais elle ne voulait pas encore prendre un trop grand risque financier – le RSCA aurait été prêt à mettre 8 millions pour Nmecha mais il ne voulait pas rester – dans un marché des attaquants de pointe où les prix flambent bien plus vite que pour les autres postes.