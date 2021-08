Pénuries de semi-conducteurs, de blé dur, de papier: quand la rareté gouverne le monde

Manque de papier, de semi-conducteurs, de blé dur… L’actualité économique semble vivre au rythme des pénuries. La crise explique en partie cette situation. Dans le cas du papier par exemple, la pandémie a favorisé l’essor de l’e-commerce et boosté la demande en carton pour l’emballage des colis alors que les collectes de vieux papiers et leur recyclage ont subi un coup de frein. Mais plus fondamentalement, au-delà des raisons conjoncturelles, la pénurie, ou la rareté, est à la fois une structure fondamentale de notre rapport à notre environnement matériel et social et un « procédé » économique.