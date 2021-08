Les débordements de dimanche soir lors du match Nice-Marseille rappellent que la sécurité des supporters et des joueurs n’est pas toujours garantie dans les stades. En Belgique, les envahissements de terrain ont toujours été rares, voire inexistants, malgré la proximité des fans avec la pelouse. Si le système n’empêche pas les incivilités, le fait qu’il ne soit pas purement répressif et qu’il repose davantage sur le maintien du dialogue entre clubs et supporters est certainement un atout.