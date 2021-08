Les employés afghans de l’ONU, sans porte de sortie, contraints d’ «hiberner» en craignant le pire

Cher Antonio Guterres, j’ai travaillé pour l’ONU en Afghanistan pendant 4 ans et ma messagerie électronique est pleine de (messages d’)Afghans avec qui je collaborais qui me supplient de les aider à s’échapper. Merci de me dire vers qui je dois les rediriger ». Ce post sur Twitter, daté du 20 août, n’a toujours pas reçu de réponse. Et Heather Barr, son auteure, qui est désormais employée par Human Rights Watch, ne décolère pas, comme nombre de fonctionnaires onusiens encore en activité.