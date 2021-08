«Quand on a été contaminé, inutile de se faire vacciner»

Zoé sait qu’elle a développé des anticorps et qu’elle est donc protégée contre le coronavirus à l’avenir. « Sauf que le variant delta a changé la donne, et que rien ne vaut deux injections », lui répond Muriel Moser, immunologue (ULB).

Pourquoi vacciner ceux qui ont déjà été malades ? », s’interroge Zoé, elle-même contaminée cet été par le variant Delta. « Même Macron a reporté sa dose après avoir eu le covid », complète Rachid. « Les études sont formelles », répond Muriel Moser, immunologue à l’ULB. « La réponse immunitaire après une infection est plus faible qu’après avoir reçu deux doses du vaccin. Le variant delta a tout compliqué car il est plus contagieux. Donc, pour pouvoir se protéger contre ce variant, il faut avoir une réponse immunitaire qu’on appelle “de mémoire” plus forte. Injecter deux doses de vaccin sera toujours plus efficace que d’avoir été malade du coronavirus et de n’avoir qu’une dose du vaccin. Le virus sabote la réponse immunitaire et le vaccin permet une meilleure réponse. Ce n’est pas du tout ou rien. Après une infection, vous êtes libre d’estimer que vous êtes suffisamment protégé, c’est votre choix.