«L’immunité collective est une utopie, vaccinons uniquement ceux pour qui c’est nécessaire»

A 41 ans et en bonne santé, Rachid ne considère pas qu’il fait partie des personnes menacées par le coronavirus. Il a pourtant eu un ami de 21 ans qui a fini aux soins intensifs, mais il était en surpoids. « Pour moi, l’immunité collective est une utopie. Nous devrions uniquement vacciner ceux qui en ont besoin. Il faut faire comme les Anglais et vivre avec le virus. On ne va jamais réussir à l’éradiquer. Il va falloir une troisième dose comme on le voit en Israël ou aux Etats-Unis qui ont déjà passé leur commande… Puis une quatrième, etc., tous les six mois… »