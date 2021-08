Une école à pédagogie active pour mon enfant?

Développées en opposition aux établissements scolaires « traditionnels », les écoles dites à pédagogie active ne cessent de fleurir dans le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En quête d’un renouveau pédagogique et d’une éducation en phase avec l’évolution sociétale, les parents sont de plus en plus nombreux à inscrire leur rejeton dans ces établissements. « Beaucoup de parents ne veulent plus que leurs enfants se retrouvent dans un système éducatif rigide qui donne la priorité à la discipline. Ils ont envie que l’apprentissage redevienne un plaisir », estime Elsa Roland, docteure en sciences de l’éducation à l’Université libre de Bruxelles.