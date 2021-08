«Impossible de faire confiance à Big Pharma»

Pour les non-vaccinés, les géants de l’industrie pharmaceutique sont dangereux et ne pensent qu’à gagner de l’argent sur le dos de la pandémie. En leur achetant les vaccins, l’Europe leur aurait signé un chèque en blanc. « Mais ils ont des comptes à rendre et sans eux, on n’aura jamais de traitement contre le covid », répliquent les experts.

Pauline ne comprend pas qu’on puisse faire confiance aux géants pharmaceutiques alors qu’ils sont empêtrés dans des procès pour « mensonges et autres falsifications pour avoir lâché dans la nature des médicaments qui tuent les gens. » Jean-Michel Dogné, expert en pharmacologie, réfute cette dernière phrase même s’il dit comprendre les questions qui se posent autour du rôle des industriels. « Seulement, on ne peut pas déterminer soi-même qui est honnête et qui ne l’est pas. Ces industriels mettent aussi beaucoup de médicaments qui sauvent des vies sur le marché. Ce sont les mêmes firmes qui produisent les antibiotiques qui sauvent vos enfants, sans que vous vous préoccupiez de leurs bénéfices. » « Il ne faut pas oublier que l’innovation est extrêmement importante », complète Muriel Moser, immunologue à l’ULB. « Trouver des nouveaux médicaments coûte cher. Le bénéfice permet aussi d’aller plus en profondeur dans la science.