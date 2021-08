Etienne Davignon, actionnaire d’Anderlecht : «La situation a changé, l’augmentation du capital n’est plus une urgence»

Jusqu’alors urgente et d’ailleurs programmée lors d’une Assemblée générale en juin dernier avant d’être avortée, la recapitalisation du Sporting d’Anderlecht ne serait plus une urgence. C’est en tout cas l’avis de l’un de ses actionnaires historiques, Etienne Davignon. L’homme d’affaires belge a assuré à nos confrères de HLN que le club bruxellois disposait à présent de fonds en suffisance à court terme : « La situation a changé avec les transferts lucratifs de Sambi Lokonga et de Jérémy Doku. Il n’y a pas d’urgence. »

Toujours selon le quotidien flamand, l’affirmation d’Etienne Davignon serait loin d’être partagée en interne. L’augmentation urgente du capital serait indispensable pour réaliser les projets d’avenir et éviter des sanctions telles qu’une déduction de points ou une interdiction de transferts.