Des non vaccinés confrontés à des experts: «Nous ne sommes pas des anti-vax»

Quand on parle vaccination à Bruxelles, on parle d’abord des chiffres. À quelques jours de la rentrée scolaire, moins de la moitié des habitants de la capitale est vaccinée contre le coronavirus, alors qu’on dépasse les 60 % en Wallonie et les 70 % en Flandre. Des chiffres décevants au regard de l’intérêt de ce qui reste l’un des outils majeurs de la lutte contre l’épidémie. Pour inverser la tendance, le ministre-président Rudi Vervoort (PS) veut miser sur la stratégie du « porte-à-porte », histoire d’informer, d’inciter avant peut-être d’obliger via un pass sanitaire à la française. Plus de détails pratiques devraient être communiqués mardi lors d’une conférence de presse en présence du ministre de la Santé, Alain Maron (Ecolo).