Inondations: mise en place d’une taskforce «Mobilité-Inondations» à Liège

Une taskforce «Mobilité-Inondations» a été mise en place à Liège à la suite des intempéries et inondations de juillet dernier, signalent lundi le cabinet du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry et celui de Willy Demeyer, bourgmestre de la Cité ardente et président de Liège Métropole. Une première réunion de cet organe, créé à la suite de la fermeture prolongée du tunnel de Cointe et afin d’en minimiser les impacts sur la circulation, a eu lieu lundi après-midi.

L’objectif de ce groupe de travail est de rassembler divers acteurs aussi bien locaux que régionaux, voire fédéraux afin d’analyser les actions à entreprendre pour réduire au maximum les encombrements, qui iront en s’intensifiant avec la rentrée scolaire, expliquent les deux cabinets. Les flux autoroutiers interrompus sur le tunnel de Cointe et la liaison E40-E25 sont en effet reportés sur les voiries de l’agglomération liégeoise, ce qui engendre une congestion inévitable.