Leicester City s’impose lourdement à West Ham malgré le premier but de la saison de Tielemans, Castagne ne quitte pas le banc (4-1, vidéos)

En grande difficulté sur le terrain de West Ham, les Foxes de Leicester City auront pour seule et maigre satisfaction d’être parvenus à marquer un but, en dépit de la nette domination des Hammers (4-1). Et ce but est belge : un centre de Vardy venu de la droite a traversé tout le rectangle de West Ham pour finalement atterrir - non sans un brin de réussite - dans les pieds de Tielemans. Le Diable rouge a ponctué cette action peu académique en deux temps, profitant d’un contre heureux pour répondre au but de Benrahma (2-1).

Soirée cauchemardesque

Mises à part ces dix minutes d’espoir, les Renards ont vécu une soirée cauchemardesque amorcée par le but de Fornals peu avant la demi-heure de jeu (1-0), et compliquée par l’exclusion d’Ayoze Perez, pour une semelle sanctionnée par l’arbitre après intervention de l’assistance vidéo.