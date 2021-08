L’Afghanistan ne peut (re)devenir une terre d’oubli

Les images venues de la capitale afghane aujourd’hui nous fracassent, mais c’est lorsque nous ne verrons plus ces corps massés et ces regards apeurés sur nos écrans et nos téléphones que notre attention devra demeurer forte et soutenue. - EPA.

Une terre d’oubli est un territoire, un état de fait, un régime politique. Elle est un point d’amnésie générale, lieu où l’on t’oublie, anodin, où personne ne se rend compte de ton existence, ni ne mentionne ton nom. C’est là que résident ceux que l’on n’évoque jamais, dont la souffrance ou la mort ne suscitent aucune émotion. Une terre d’oubli est cette situation où l’on se fait collectivement humilier, torturer et tuer, sans témoignage, sans récit, sans hommage. Et ce précisément à notre époque, qui rend plus que jamais possible la production d’archives, d’images et d’informations directes, et qui pourtant génère à grande échelle l’humiliation et l’indifférence. Tout comme la prison et l’exil, l’oubli est d’ordre politique. (…) Le monde est rempli de terres d’oubli, de déserts qui ensevelissent l’évocation et le souvenir. La tyrannie est une terre d’oubli. C’est pour cela aussi que se révolter contre elle, c’est sortir de l’anonymat. »