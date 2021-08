Wallonie: où seront installés les nouveaux radars tronçons à partir du premier septembre?

A partir du 1er septembre, de nouveaux radars tronçons seront effectifs, principalement sur la E42. Il y en aura notamment entre Boussu et Mons sur la E19, entre Tournai et Beloeil sur la E42 ou encore entre Mons et Le Rœulx. Ce sera également le cas entre Mons et Saint-Ghislain, Mons et Nimy et entre Jemeppe-sur-Sambre et Fleurus, tous les trois sur la E42.

Depuis mars, six radars-tronçons sont effectifs. Au mois de mars, les radars-tronçons entre Fleurus et Jemeppe-sur-Sambre sur la E42 sur une distance de 11,6 km et entre Jemeppe-sur-Sambre et La Bruyère également sur la E42 (14,4 km) ont vu le jour.

Fin avril, la police routière a mis en place des radars tronçons entre Seneffe et La Louvière sur la E19 (9,5 km) et entre Bernissart et Péruwelz sur la E42 (14,2 km). Début juillet, c’est entre Assesse et La Bruyère sur la E411 (16,9 km) qu’un nouveau radar a été installé. Ainsi que sur la A54 entre Charleroi et Pont-à-Celles (3,1 km).