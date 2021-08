Afghanistan: 63 Belges et 158 Afghans sont arrivés lundi en Belgique

Le cabinet du secrétaire d’Etat à l’Asile et Migration, Sammy Mahdi, a fait le point mardi matin sur les évacuations de Belges, d’Afghans et de Belgo-Afghans vers la Belgique. Au total, 222 personnes (63 Belges et 158 Afghans) évacuées d’Afghanistan sont arrivées chez nous dans les deux vols de lundi en provenance d’Islamabad. Un troisième vol a atterri mardi matin à Bruxelles avec 258 passagers à bord.

Toutes ces personnes évacuées ont été amenées à la caserne de Peutie, toute proche. Leur identité et leurs documents y ont été contrôlés à nouveau par les services belges. Elles y ont aussi passé un test covid. La plupart des Belges ont ensuite pu rentrer chez eux.