Le Belge Jelle Vanendert va prendre sa retraite à la fin de la saison cycliste

Le coureur cycliste Jelle Vanendert va mettre fin met fin à sa carrière professionnelle de quinze ans à l’âge de 36 ans à la fin de cette saison, rapporte le quotidien Het Nieuwsblad, mardi.

« L’incertitude permanente quant au programme que je pouvais suivre a causé des problèmes de motivation », déclare Vanendert, qui a remporté son plus grand succès en 2011, avec une victoire d’étape dans le Tour de France vers le Plateau de Beille. Ce fut la première de ses deux victoires pro. En 2018, il s’est imposé à Wanze dans l’étape-reine du Baloise Belgium Tour. Il a participé à dix grands tours et pris la 19e place du Tour en 2011. L’année suivante il a fini 10e de Liège-Bastogne-Liège et 11e de cette même Doyenne tant en 2014 qu’en 2018. Après une saison chez Chocolat Jacques et une autre à la Française des Jeux, il a passé les onze suivantes avec Lotto avant de rejoindre Bingoal Wallonie-Bruxelles en 2020.