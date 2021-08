Festivals: Couleur Café ouvre le Gate

Le Studio CityGate, à Anderlecht, accueille depuis novembre 2018, en plein air comme dans son vaste bâtiment industriel brut, créatifs, entrepreneurs et associations pour des résidences et des événements dédiés. Entre espaces de rêve pour les skaters (le skate bowl Byrrrh & Skate) et le Wonderlecht, qui dans la cour pratique l’agriculture urbaine, le CityGate est l’univers urbain de tous les possibles. Cette friche de la rue des Goujons n’est d’ailleurs pas sans rappeler le Tour & Taxis du début de ce siècle. Il était dès lors naturel et évident, pour l’équipe de Couleur Café, d’y trouver refuge le temps d’un été covid. « C’est vrai que ça nous rappelle beaucoup de belles choses », nous a avoué Irène Rossi, la porte-parole historique de Couleur Café. «