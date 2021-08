Vaccination: Bruxelles veut administrer 16.000 premières doses par semaine pour rattraper son retard

La Région bruxelloise s’est fixé l’objectif d’administrer 16.000 premières doses de vaccin contre le coronavirus par semaine dès la rentrée pour rattraper son retard par rapport aux autres Régions, ont annoncé mardi le ministre de la Santé, Alain Maron, et la responsable de la lutte contre le covid-19 pour la Commission communautaire commune (Cocom), Inge Neven.

Vendredi passé, la capitale a choisi de ne pas assouplir une série de mesure sanitaires contrairement à la Flandre et à la Wallonie. Le taux de vaccination y demeure trop faible, particulièrement dans les catégories plus jeunes de la population. La Région a décidé d’intensifier son action pour tenter d’atteindre un taux de 65% de la population ayant reçu une première dose de vaccin à la fin octobre et une même proportion ayant reçu la deuxième dose quelques semaines plus tard.