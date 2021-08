Le Qatar pourrait accueillir un Grand Prix de Formule 1 dès cette année

Le calendrier de la F1 ne cesse d’évoluer cette saison, et pourrait même comporter un nouveau tracé.

Le Qatar pourrait accueillir son premier Grand Prix de Formule 1 dès cette année. Selon plusieurs médias spécialisés, le circuit international de Losail, au nord de Doha, devrait remplacer le Grand Prix d’Australie, qui a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Cette course, initialement prévue pour le 21 novembre, ne peut avoir lieu pour la deuxième année consécutive en raison de la réglementation stricte en matière d’entrée dans le pays et des quarantaines imposées. La Formule 1 prévoit de publier dans les semaines à venir un calendrier révisé des courses, rendu nécessaire par une série d’annulations. Il n’y a pas eu de confirmation officielle de la première course au Qatar jusqu’à présent.