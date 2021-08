Afghanistan: le traitement des femmes par les talibans sera une «ligne rouge», prévient l’ONU

Depuis leur prise du pouvoir le 15 août, les talibans tentent de convaincre la population qu’ils ont changé et que leur régime sera moins brutal que le précédent.

Le traitement des femmes par les talibans sera une « ligne rouge », a prévenu mardi la Haute Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, lors d’une réunion spéciale du Conseil des droits de l’homme (CDH) sur l’Afghanistan.

« Une ligne rouge fondamentale sera la façon dont les talibans traitent les femmes et les filles et respectent leurs droits à la liberté, à la liberté de mouvement, à l’éducation, à l’expression personnelle et à l’emploi, conformément aux normes internationales en matière de droits humains », a déclaré Michelle Bachelet, à l’ouverture des débats. « En particulier, la garantie de l’accès à une éducation secondaire de qualité pour les filles sera un indicateur essentiel de l’engagement » des talibans en faveur des droits humains, a-t-elle ajouté.