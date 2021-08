Festivals: la musique solidaire à Namur

Ils nous l’avaient promis dès le fameux Codeco du 11 mai : pas question de passer un été supplémentaire sans culture ni solidarité à Namur. En trois mois, le programmateur Denis Gerardy et toute l’équipe des Solidarités ont imaginé et préparé un nouvel événement adapté aux circonstances sanitaires. « Notre but était de ne pas être absent. On a donc mis sur pied un festival destiné non plus à 25.000 personnes par jour mais bien 3.500. C’est la grande différence avec les Solidarités même si l’esprit reste le même. On a tenu à préserver un village solidaire et associatif, avec plein d’animations, d’expériences inédites et un débat. Gratuits pour tout le monde, une fois passé l’entrée avec son Covid Safe Ticket. Seuls les concerts au Théâtre de Verdure seront payants. Les tickets seront moins chers vu la programmation réduite par rapport aux Solidarités dont la huitième édition reviendra bien en 2022, du 26 au 28 août. Avec un pass et toutes ses couleurs du passé. »