Un bus De Lijn freine d’urgence: un passager chute et décède

Le passager d’un bus est décédé mardi à Edegem (province d’Anvers) après une chute provoquée par un freinage d’urgence du véhicule, ont indiqué la société publique de transports De Lijn et la police locale. La victime, un homme âgé de 85 ans, s’est cogné la tête. Les tentatives de réanimation n’ont pas réussi à la sauver.

L’accident a eu lieu aux alentours de 09h00, au carrefour de la Oude Goldstraat et de la Doelveldstraat. Selon De Lijn, le chauffeur de bus a dû freiner brusquement à cause d’une camionnette qui avait franchi une ligne blanche. L’homme de 85 ans, qui se trouvait dans le bus au moment de l’accident, est tombé pendant cette manœuvre. « Une infirmière était présente parmi les passagers du bus et elle a administré les premiers soins à la victime », a expliqué la porte-parole de De Lijn, Karen van der Sype. « Une ambulance est également arrivée sur les lieux, mais toute cette aide a été vaine. »