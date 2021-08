«Je ne supporte plus les jeux politiques et les excès de la particratie»

Vous avez peur du futur ?

Pas tellement. Je suis gourmand de la vie mais si c’est fini demain, ce sera fini. Ce qui a fondamentalement changé en fait, c’est cette forme d’incertitude intrinsèque qui s’est glissée dans ma vie et crée un manque de confiance en moi qui est neuf (il rit). J’ai peur de me répéter, de ne pas avoir dit ce qu’il fallait dire, peur d’une mauvaise réaction qui n’est pas adaptée aux circonstances et à la personne devant moi. Je ne suis pas sûr que je vais récupérer cette forme de confiance en soi. On vit avec. Cela change aussi la façon dont tu perçois les choses. Pour la politique, même si sur les grandes lignes je pense la même chose qu’avant, cela change la façon dont je vois la rue de la Loi, les hommes et femmes politiques. Je ne suis plus aussi sûr de mon opinion et de mes conclusions.