Jan Segers: «On a tout vécu, tout donné sans s’en rendre compte»

Editorialiste du « Laatste Nieuws », Jan Segers faisait et défaisait les carrières politiques au nord du pays. Mais il y a un an, il est frappé par un infarctus cérébral. Depuis, il a changé de vie et de priorités. « J’ai beaucoup perdu, mais je me demande si je n’ai pas gagné beaucoup plus encore. »

ENTRETIEN

Avec Jan Segers, l’éditorialiste du Laatste Nieuws, nous faisons le même « job » depuis dix ans. Nous avons toujours beaucoup échangé sur notre métier, nos journaux, la Belgique, les Flamands et les francophones et nos vies. Mais il y a un an, il m’a envoyé un SMS dans lequel il m’écrivait : « Je suis out pour un temps indéfini, j’ai fait un AVC, je ne sais plus lire, me concentrer. Je ne sais pas de quoi sera faite la suite ». Sa signature a soudain disparu des colonnes de son journal, pour n’y réapparaître que tout récemment.