«My Salinger Year»: récit d’apprentissage

Adapté des mémoires de Joanna Rakoff (incarnée à l’écran par Margaret Qualley, fille d’Andie MacDowell, remarquée dans la série HBO The Leftovers et dans Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino), My Salinger Year suit le parcours d’une étudiante rêvant de devenir écrivaine. Embauchée comme assistante de l’agente littéraire de J. D. Salinger (Sigourney Weaver), elle a pour mission de répondre, de manière automatique, aux courriers que les fans adressent à l’écrivain illustre et reclus. Mais un jour, elle décide de personnaliser ces réponses.