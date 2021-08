Maeterlinck, lui aussi, fait sa rentrée

Lit-on encore Pelléas et Mélisande, La princesse Maleine, La mort de Tintagiles ? Il n’est même pas certain que la Belgique francophone de la Belle Epoque ait beaucoup lu Maurice Maeterlinck (1862-1949), snobant le symboliste gantois pour lui préférer Emile Verhaeren, alors plus en cour dans la bourgeoisie bruxelloise. « Le moins belge de nos écrivains », écrivait à propos de Maeterlinck l’hebdomadaire Pourquoi Pas ? en 1911 : « Maeterlinck est, à n’en pas douter, le plus “mondial” des écrivains français, peut-être parce qu’il est belge, et que selon la formule d’Edmond Picard, il met à la belge des pensées germaniques dans un moule latin. » Or à l’époque, les journaux scrutent chaque jour l’état de notre armée et le mot germanique n’est guère flatteur.