«Candyman»: Candyman, Candyman, Candyman, Cand…

L’ensemble immobilier de Cabrini Green à Chicago, 1977. A en croire une légende urbaine, un tueur vit dans ses murs et s’en prend à ses victimes avec le crochet qui a remplacé une de ses mains. Selon cette même légende, Daniel Robitaille, alias le Candyman, apparaît lorsqu’on prononce son nom cinq fois de suite face à un miroir. Brrr ! Or, c’est de cette même légende urbaine, bien des années plus tard, que s’inspire Anthony McCoy pour un projet supposé réaffirmer sa réputation d’artiste novateur. L’histoire lui parle d’autant plus qu’il a emménagé avec sa compagne, une galeriste, dans ce quartier, désormais bien gentrifié. Il semble cependant que le Candyman le hante toujours…