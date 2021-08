Les talibans n’accepteront aucune extension du délai pour les évacuations

Les Occidentaux ne doivent évacuer d’Afghanistan que des étrangers, et non les Afghans les plus qualifiés, a prévenu mardi le nouveau régime taliban, refusant à nouveau toute extension du délai consacré à ces opérations, fixé au 31 août.

Des « experts afghans », tels que des ingénieurs, sont exfiltrés du pays par les Américains et leurs alliés, et « nous leur demandons d’arrêter cela », a déclaré leur porte-parole Zabihullah Mujahid lors d’une conférence de presse à Kaboul, rappelant son opposition « ferme » à la poursuite des évacuations après le 31 août.