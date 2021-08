La mise au pas des géants du numérique et de ses patrons milliardaires continue de plus belle en Chine. Plus une semaine ne se passe sans que le pouvoir communiste chinois ne durcisse la réglementation et ne sanctionne des acteurs existants. Mardi dernier, les autorités ont publié un projet de réglementation visant à bannir certaines pratiques anticoncurrentielles comme le blocage d’hyperliens menant chez des rivaux, l’utilisation de faux commentaires d’utilisateurs…