Pas besoin de paroles pour raconter des histoires. C’est plein d’oiseaux et d’étoiles. On croise une gentille sorcière, un lynx, un poisson mordant la queue d’un renard et des abeilles. Tout cela tout en douceur et beaucoup de couleurs en dix petites pépites sélectionnées par Anima pour un doux programme «ministars» spécialement conçu pour les tout-petits. - D.R.