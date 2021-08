Tatania Alamartine, «Underwater Steps»

Tatiana Alamartine est une pianiste et compositrice française dont les musiques illustrent le plus souvent les images de films documentaires. Sur cet album, on s’aperçoit que ces musiques n’ont absolument pas besoin du support du film pour exister, et nous séduire. Avec son sens de la narration, son minimalisme, sa nostalgie, son esthétique, ses duos avec une flûte, un violon, un erhu sur trois pistes, cette musique s’installe tout doucement, tout simplement dans nos esprits, nous suggère des images et nous remplit de bonheur.