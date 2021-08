Jeanfrançois Prins: «Je n’aime pas que le jazz. Il y a de la bonne musique, et il y a le reste»

Jeanfrançois Prins n’est pas que le guitariste qui nous enchante lors de ses concerts et de ses albums. Il est aussi le patron d’un label belge, Gam Records. Une affaire de famille. Depuis les années 1930, la famille Prins a produit des enregistrements de jazz. Quand il avait dix ans, en 1942, Jeanpierre Prins, le père de Jeanfrançois, a assisté dans le studio à l’enregistrement d’un disque de Django Reinhardt, produit par son père Ward, les seuls enregistrements avec Django au violon. En 1991, Jeanpierre, qui travaillait dans des usines de fabrication de disques, et sa femme Annemarie, qui tenait le magasin de disques Inn Records à Uccle, créent ensemble Gam Records, un label pour la musique de jazz et la musique classique.