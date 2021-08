Rencontres de Huy: nos choix

Avec ses étagères de spectacles aux effets thérapeutiques, les Rencontres nous font penser à une pharmacopée. De la même manière qu’un médicament provoque toutes sortes de réactions chimiques pour épauler le corps, les pièces qu’on trouve à Huy déclenchent souvent de mystérieuses alchimies qui adoucissent l’esprit. A fortiori chez les enfants et les adolescents, qui ont été particulièrement malmenés dernièrement. Il suffit d’entendre les témoignages alarmés de profs du secondaire pour comprendre qu’emmener des spectacles dans les écoles, ou dans les théâtres et centres culturels en représentations scolaires, ne peut qu’éclaircir le quotidien des jeunes. Dans cette optique, et après avoir ausculté des dizaines de pièces depuis neuf jours, voici donc notre ordonnance. Une prescription sur base de nos coups de cœur personnels. Garanties sans antibiotique ! (La posologie complète se trouve en ligne, sous la forme de nos critiques pour chacun de ces spectacles.)