Les datas, à la fois présent et avenir du football

Depuis plusieurs années déjà, les datas révolutionnent l’écosystème du football en mettant à disposition des centaines de données physiques, médicales et tactiques en temps réel. Une évolution majeure qui ne va certainement pas s’arrêter en si bon chemin.

Pour l’heure, le talent intrinsèque des joueurs dribble les datas ou toutes les formes d’algorithmes possibles et existantes. Mais pour combien de temps encore cela va-t-il durer ? Alors que les rencontres de haut niveau se jouent parfois sur un détail, un centimètre ou une décision litigieuse, plus rien n’est laissé au hasard grâce à la collecte de multiples données en temps réel. Qui peuvent, selon leur utilisation, faire basculer le destin d’un homme, d’une équipe ou d’une compétition. Coup de projecteur sur les datas. Un terme encore quelque peu méconnu du grand public mais qui est bien intégré, depuis plusieurs années déjà, dans le vocabulaire des spécialistes et des hommes de terrain.

