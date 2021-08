Les Rencontres de Huy : l’heure du bilan

Clap de fin pour les Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy. C’est l’heure du bilan pour cette édition particulière, entre réjouissances artistiques et craintes de l’avenir. Une foule de pépites attendent impatiemment de retrouver le chemin des écoles et des théâtres.

Ce fut un marathon ! Plus de 50 spectacles à voir lors d’une édition pas comme les autres puisque, covid oblige, la traditionnelle commission de sélection n’a pas pu opérer son habituel écrémage des candidats aux Rencontres. Forcément, comme la météo hutoise a alterné les éclaircies et les douches froides, les neuf jours de visionnage ont livré des bonheurs variables aux professionnels présents. Alors que le jury et la presse ont dévoilé leur palmarès (lire par ailleurs), un constat se dégage : ce sont surtout les compagnies déjà bien installées, avec pignon sur rue et donc des reins bien solides, qui ont tiré leur épingle du jeu. Sélectionnées d’office à Huy parce que contrat-programmées, celles-ci ont largement remporté les suffrages tandis que les jeunes compagnies ont eu plus de mal à s’imposer.