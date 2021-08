RTL Belgium en champion de la proximité

Bientôt un peu plus belge, avec son rachat par le duo Rossel-DPG, RTL Belgium sort doucement du brouillard. Dans l’attente de l’avis de l’Autorité belge de la concurrence qui doit donner son aval à la vente d’ici fin octobre, RTL se projette déjà dans son avenir à plus long terme, à l’occasion de la présentation de ses grilles de rentrée. Un avenir qui s’inscrit dans les préoccupations qui ont fait le quotidien des Belges depuis 18 mois avec la crise du covid, et à plus court terme, avec les inondations de cet été. Qui s’inscrit aussi dans la continuité du travail accompli pour le « vivre ensemble ».