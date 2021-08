La belle vie de Wilfried Van Moer, décédé à l'âge de 76 ans

C’est un pan du football belge qui s’en est allé. Trois titres, avec le Standard, trois Souliers d’or, Mexico ’70 avec Raymond Goethals, la renaissance à l’Euro ’80 avec Guy Thijs. Une deuxième Coupe du monde aussi, plus de 12 ans après la première ! Trop précieux pour qu’un entraîneur puisse y renoncer, trop anguleux, parfois, pour que le public l’apprécie à sa juste valeur.

Combatif et génial à la fois, sur un terrain, Wilfried Van Moer a distribué autant de coups qu’il en a encaissés. Cependant, il a certainement plus donné au football qu’il n’en a reçu ; il n’en a jamais nourri le moindre regret cela dit. « L’argent ne fait pas le bonheur. Une balle, même de chiffon, oui. Enfin pas tout le temps », avait confié le « Petit Général » quelques jours après la finale de l’Euro ’80 à Rome face à l’Allemagne de l’Ouest : le meilleur résultat de la Belgique. Sa restriction renvoie sans doute au refus de l’Antwerp de l’autoriser à rejoindre Cologne à l’été ’67, au bout de sa 2e saison au Bosuil, chaussé du premier de ses trois Souliers d’or et honoré, entre-temps, d’une première « cap » (57 en tout) avec les Diables rouges accordée par Raymond Goethals, le 22 octobre 1966 face à la Suisse. Sa nuance peut aussi invoquer les divers accidents de jeu qui ont contrarié son évolution.